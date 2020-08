Seelze

Sonnenschein und heiße Temperaturen ziehen die Menschen in den Sommertag ins Freie. Welche Orte sind besonders beliebt zum Abkühlen und Entspannen? Wir haben die Seelzer gefragt.

Baden im Kanal

Luis (13) und sein Bruder Peer (11) aus Dedensen kommen gern zum Mittellandkanal. In Begleitung ihrer Mutter erfrischen sie sich dort im kühlen Nass. „Wir haben zwar im Garten einen Pool, aber hier können meine Söhne ins Wasser springen“, erzählt Mutter Silke Klompmaker-Böhm.

Luis (13) und Peer (11) erfrischen sich im Mittellandkanal Quelle: Heike Baake

Klettern auf dem Spielplatz

Bei den Familien Cosovic und Szupewski ist besonders in den Morgenstunden ein Besuch mit ihren Töchtern auf dem Spielplatz in Seelze-Süd angesagt. „Wir nutzen so die etwas kühleren Temperaturen“, sagt Antonia Cosovic (34). Während die Größeren das Angebot der Klettergerüste nutzen, backt die zweijährige Edina gern einen Sandkuchen.

Antonia Cosovic, Edina, Emma mit ihrer Freundin Emma und Anna Szupewski besuchen den Spielplatz Seelze-Süd gern in den kühlen Morgenstunden. Quelle: Heike Baake

Mit dem Fahrrad zum Kiesteich

Dominka (34) und Marcin (33) Sturek kommen mit ihren Kindern Felix (5) und Max (2) gern zum Lohnder Kiesteich. Die kleine Radtour von Seelze-Süd bis nach Lohnde sorge dabei für sportliche Abwechslung, sagen sie. „Wenn wir Zeit haben, fahren wir immer mit den Kindern Fahrrad“, erzählt die Mutter. Da würde sich der Radweg am Mittellandkanal auch durchaus für einen Ausflug nach Hannover anbieten.

Marcin und Dominika Sturek kommen oft mit ihren Söhnen Felix und Max mit dem Fahrrad zum Lohnder Kiesteich. Quelle: Heike Baake

Während sich die Stureks von der Radtour auf einer Bank mit Blick auf den Kiesteich ausruhen, dreht Simone Mirau (57) aus Altgarbsen ihre Runden im Wasser. Fast jeden Tag komme sie zum Schwimmen nach Lohnde, manchmal sogar morgens und abends, erzählt sie. Bis zu einer Wassertemperatur von 15 Grad nutze sie fast ganzjährig dieses Angebot.

Simona Mirau kommt täglich von Altgarbsen zum Londer Kiesteich. Quelle: Heike Baake

Entspannen auf der Yacht

Ilona (62) und Wolfgang Becher (70) zieht es das ganze Jahr ans Wasser. Seit 1989 haben sie ihre Motoryacht Aquanaut im Seelzer Hafen liegen. Das Ehepaar, das aus Bad Karlshafen stammt, kommt fast jedes Wochenende nach Seelze. „Es ist ein toller Hafen und im Gegensatz zur Oberweser gibt es hier immer genug Wasser“, erzählt Ilona Becher.

Ilona und Wolfgang Becher aus Bad Karlshafen haben seit 1989 in Seelze einen Liegeplatz für ihre Motoryacht. Quelle: Heike Baake

Ein Getränk in der Strandbar

Unweit des Hafens liegt auch die neue Strandbar. Zu den dortigen Stammgästen zählen die Familien Günther und Weisser, die regelmäßig aus Garbsen kommen. Die befreundeten Familien wollen die maritime Atmosphäre genießen und dabei etwas trinken und eine Kleinigkeit essen, berichten sie.

Stefan, (von links) Max, und Josefa Günther und Nina, Emilia, Oliver, Luis und Leon Weisser kommen regelmäßig in die Hafenbar. Quelle: Heike Baake

Ein Eisbecher in der Innenstadt

Rena und Achim Benisch nutzen dagegen gern das Angebot der Eisdiele Eis Fantasy in der Seelzer Innenstadt. Bei Milchshake und Eisbecher genießen sie die warmen Temperaturen. „Das gehört für uns auf jeden Fall zum Sommer dazu“, verrät Rena Benisch. Sie freue sich darüber, dass sie für das eiskalte Vergnügen nicht extra nach Hannover fahren müsse.

Rena und Achim Benisch genießen bei sommerlichen Temperaturen Milchshake und Eisbecher. Quelle: Heike Baake

Zumba auf dem Gelände des TuS

Weniger kühl aber ebenso sommerlich ist es alle zwei Wochen sonnabends auf dem Sportplatz des TuS Seelze. Dort wird ein Zumbatraining unter freiem Himmel angeboten. Trainer Dyhonne Lucas de Amaral (35) reist extra aus Hannover an und lässt Salsa, Mambo oder Hip-Hop erklingen. „Das ist pures Sommervergnügen und macht einfach viel Spaß“, sagt Teilnehmerin Monika Widdra (69) aus Hildesheim.

Dyhonne Lucas de Amaral lässt seine Kursteilnehmer auf dem TUS-Gelände schwitzen. Quelle: Heike Baake

Abkühlen im Kleingarten

Etwas ruhiger und entspannter geht es dagegen in Seelzes Kleingärten zu. Günter (70) und Margrit (65) Jahnke besitzen seit 1987 im Kleingartenverein Hortensie ein Grundstück. Zwischen Obstbäumen, Hochbeeten und Gartenteich genießen sie den Sommer. „Von hier aus können wir aber auch Spaziergänge zum Kanal oder in den Almhorster Wald unternehmen, verrät die Ehefrau.

Zur Galerie Abkühlen im erfrischenden Wasser des Kanals oder lieber einen Eisbecher genießen – in Seelze gibt es viele Möglichkeiten, gut durch die Wärme des Sommers zu kommen.

Günter und Margit Jahnke freuen sich über ihre Kleingartenoase im Kleingartenverein Hortensie. Quelle: Heike Baake

Von Heike Baake