Seelze

Bereits zum dritten Mal wollen Seelzes Ortsbürgermeister Alfred Blume und sein Stellvertreter Werner Brzuska den Bürgern für Fragen und Anregungen oder auch einfach nur Gesprächen zur Verfügung stehen. Von Montag, 29. Juli, bis Donnerstag, 1. August, sind die beiden Kommunalpolitiker in ihrem Stadtteil unterwegs. „Unsere dritte Tour ist als Sommerspaziergang geplant“, sagt Blume. 2017 hatte der Ortsbürgermeister erstmals die Tour gestartet, damals noch mit einem auffälligen roten Trecker. Ein Fazit war, dass Ordnung und Sauberkeit den Seelzern besonders wichtig waren. Die Treckertour wurde 2018 wiederholt.

Auftakt ist in Seelze-Süd

Auftakt ist am Montag, 29. Juli, in Seelze-Süd, wo sich Interessierte um 17 Uhr an der blauen Bank an der Regiobus-Haltestelle Am Markt treffen. Die Gruppe macht dann einen Gang durch das Neubaugebiet. Blume rechnet mit Gesprächen zum Thema Hundekot, der immer wieder ein Ärgernis in Seelze-Süd ist. Zudem war in der Vergangenheit auch die Ansiedlung eines Supermarktes für die Anwohner ein wichtiges Anliegen.

Neubau am Denkmal ist ein Thema

Der zweite Treffpunkt ist am Dienstag, 30. Juli, um 12 Uhr an der Beethovenstraße. Dort entsteht derzeit ein Neubau am Obentraut-Denkmal. Das Projekt war nicht unumstritten. Kritiker bemängelten den Verlust des kleinen Parks hinter dem Denkmal als Grünfläche. Blume hält die Einwände für nicht berechtigt. „Hätten sich alle vorher die Pläne angeschaut, hätten sie gesehen, dass es passt.“

In Seelze gibt es viel Grün

Unter dem Motto „Grünes Seelze“ steht der Sommerspaziergang am Mittwoch, 31. Juli, der um 16 Uhr am Alten Krug startet. „Es gibt viele schöne Ecken in der Stadt“, sagt der Ortsbürgermeister. Dies betreffe nicht nur öffentliche Grünflächen wie den Bürgerpark. Auch viele Wohnanlagen seien mit Büschen und Bäumen ansprechend gestaltet.

Anlieger können Frust zur Ortsdurchfahrt äußern

Um die Sanierung der Ortsdurchfahrt, die gerade angelaufen ist, geht es am Donnerstag, 1. August. Derzeit ist nur ein kleines Teilstück der Wunstorfer Straße gesperrt, nächste Woche folgt dann ein Abschnitt der Hannoverschen Straße. „Wir wollen mit den Anliegern reden und auch etwaigen Frust aufnehmen.“ Treffpunkt ist um 16 Uhr an Flügels Restaurant. Die Tour führt dann in den Bereich Kantstraße. Die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt werden einige Zeit in Anspruch nehmen. Voraussichtlich für sieben Wochen müssen sich Anwohner und Autofahrer auf Behinderungen einstellen. Die Stadt will mit einer Baustellenzeitung regelmäßig über bevorstehende Maßnahmen und deren Auswirkungen informieren.

Von Thomas Tschörner