Lohnde

Für Fragen und Anregungen oder auch einfach nur einen Plausch steht Lohndes Ortsbürgermeister Wilfried Nickel am Donnerstag, 1. August, zur Verfügung. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr auf dem Parkplatz von Edeka Schnobl an der Calenberger Straße, bei schlechtem Wetter im dort befindlichen Café Langrehr. Zuletzt hatten die Zukunft des Bürgerhauses und ein möglicher neuer Schulstandort in Lohnde für Gesprächsstoff gesorgt. Themenvorgaben will Nickel aber bewusst nicht machen. Er kalkuliert für seine Sprechstunde rund eineinhalb Stunden ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. „Einfach vorbeikommen, den Kaffee bezahlt der Ortsbürgermeister“, sagt der Sozialdemokrat.

Von Thomas Tschörner