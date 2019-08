Seelze

Einen Fuß- und Radweg von Seelze-Süd nach Döteberg und Harenberg ist ein Wunsch, den einige Bewohner des Neubaugebietes an Ortsbürgermeister Alfred Blume und seinen Stellvertreter Werner Brzuska herangetragen haben. Dies ergebe Sinn, sagte Blume. Denn es sei klar, dass auch die Döteberger und Harenberger nach Seelze-Süd kommen würden, sobald dort der versprochene Supermarkt gebaut sei. „Die Straße nach Döteberg ist sehr eng“, sagte Brzuska. Dies schrecke viele Radfahrer ab, die ansonsten gern die Verbindung nutzen würden.

Stadt soll Versprechen umsetzen

„Die Kernfragen sind weiterhin die Schule und die Einkaufsmöglichkeiten sowie natürlich der Fahrstuhl der Heimstättenbrücke an der Kantstraße“, zieht Blume Bilanz des Sommerspaziergangs der beiden Ortsbürgermeister. Alles seien Themen, die im Prinzip bekannt seien. Die Stadt habe bereits den Bau einer Schule für Seelze-Süd beschlossen, auch an der Ansiedlung eines Supermarktes werde gearbeitet, und in Sachen Fahrstuhl an der Heimstättenbrücke wolle die Verwaltung im Herbst über Möglichkeiten zum Bau eines zweiten Fahrstuhls oder einer Rampe vorstellen. „Wir haben vor drei Jahren schon ähnliche Gespräche geführt“, sagte Brzuska. Nun gelte es, die Versprechungen auch umzusetzen. Er erwarte einen Zeitplan der Stadt.

Persönliches Gespräch besser als digitale Nachrichten

Insgesamt sind die Ortsbürgermeister mit ihrem Besuch in Seelze-Süd zufrieden. „Es war der richtige Weg, über den Zaun mit den Menschen zu reden, statt sich nur über digitale Medien auszutauschen“, sagt Blume. Die Resonanz sei positiv gewesen. Allen Einwohnern gefiele es in Seelze-Süd. Außer der Lage im Grünen sei die gute Anbindung an Hannover ein Vorteil.

Im Ortsteil gibt es viel Grün

Bei ihrer Runde ist Blume und Brzuska auch aufgefallen, dass die Baulücken in der Kernstadt fast alle gefüllt seien. Damit seien die Vorgaben das vor Jahren beschlossenen Baulückenkatasters erfüllt. „Der Gedanke, auf der anderen Seite des Kanals das Neubaugebiet Seelze-Süd auszuweisen, war deshalb richtig.“ Trotz der Bautätigkeit sei Seelze ein grüner Ortsteil geblieben. Wer durch den Ort gehe, sehe erstklassigen Baumbestand. Das Verhältnis von Grün zur Bebauung sei nicht aus den Augen verloren worden.

Viele Möglichkeiten zur Naherholung

Seelze gebe auch gute Möglichkeiten zur Naherholung, sagte Blume. So sei die Leinemasch schnell erreichbar, ebenso der Almhorster Wald. Noch näher dran seien der Bürgerpark und nicht zuletzt auch die Friedhöfe, die bei in direkter Nähe zur Wohnbebauung lägen. „Die Friedhöfe sind im Grunde kleine Parks“, sagte Brzuska. Dort könne man ruhig mal eine Stunde sitzen und abschalten. Lob zollt Blume der Verwaltung, die sich um die Pflege der Bäume kümmere. Gefahren würden dabei beseitigt.

Sommertour der Ortsbürgermeister wird es wohl auch nächstes Jahr geben

Die beiden Ortsbürgermeister hatten vier Tage für ihre Besuche an unterschiedlichen Stelle einkalkuliert. Nicht immer stießen sie auf Interesse, wie etwa bei dem Neubau an der Beethovenstraße. Dennoch habe sich der Zeitaufwand gelohnt. „Die Tour ist wiederholenswert“, sagte Blume.

Von Thomas Tschörner