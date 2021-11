Dedensen

Der Ortsrat Dedensen hat Ortsbürgermeisterin Heike Duve-Dieckmann (SPD) einstimmig als Ortsbürgermeisterin wiedergewählt, Rainer Duvenbeck (CDU) wurde zum stellvertretenden Ortsbürgermeister bestimmt. Zur Ortratssitzung kamen die Mitglieder beider Parteien in der Dedenser Grundschule zusammen. Jan Hannemann, Rainer Duvenbeck, Rene Corterier (CDU) sowie Thorsten Massinger, Frank Paulmann, Alexa Tannigel (SPD) wurden als Ortsratsmitglieder verpflichtet.

Duve-Dieckmann, die vor zwei Jahrzehnten nach Dedensen zog, engagiert sich bereits seit 16 Jahren in der SPD. „Zuerst war ich fünf Jahre im Ortsrat und anschließend zehn Jahre Ortsbürgermeisterin“, berichtete sie. Es sei ihr damals ein Anliegen gewesen, sich vor Ort zu engagieren.

Stellvertretender Ortsbürgermeister Reiner Duvenbeck und Ortsbürgermeisterin Heike Duve-Dieckmann sehen mit Freude ihrer gemeinsamen Amtszeit entgegen. Quelle: Heike Baake

Schlechter Zustand der Straßen

Das Amt einer Ortsbürgermeisterin auszuüben, könne durchaus anstrengend und stressig sein, sagte Duve-Dieckmann. Seit ihrem ersten Amtsantritt beschäftige sie sich unter anderem mit dem schlechten Zustand der Dorfstraßen, insbesondere sei aber der Fußweg an der Straße Altes Dorf stets ein Thema gewesen. Wurzeln der nahe stehenden Bäume hätten dort für starke Unebenheiten gesorgt, die ein sicheres Gehen für alle Fußgänger verhindern und es besonders Bürgerinnen und Bürgern mit einem Rollator erschweren würden.

„Wir haben damals schon die Aussage seitens der Stadt bekommen, dass man den dörflichen Charakter erhalten wolle und deshalb nichts unternehme“, sagte die Ortsbürgermeisterin. Darüber hinaus hat Duve-Diekmann für die nächsten fünf Jahre weiter Themen auf ihrer Agenda. Dazu gehöre unter anderem auch die neu geplante ICE-Trasse, der Erhalt des Friedhofs und die geplante Westschule, sagte sie.

Lärmbelästigung zu hoch

Das Sorgenkind des Ortsrates ist derzeit das Haus der Vereine. Körperlich eingeschränkte Besucher könnten, so Duve-Dieckmann, an Veranstaltungen nicht teilnehmen, da sie die steile Treppe nicht benutzen könnten. „Deshalb ist hier dringend ein Aufzug erforderlich“, sagte die Ortsbürgermeisterin.

Mehr als 30 Jahre lang hat sich der Leiter des Männergesangsvereins, Bernd Günter, um die Belegung und Organisation des Hauses gekümmert. „Er hat auch wenn nötig die eine oder andere Reparatur übernommen“, berichtete die Ortsbürgermeisterin. Nun zieht sich Günter aus seiner ehrenamtlichen Tätigkeit zurück. Bis ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gefunden ist, übernimmt die Stadtverwaltung die Planung.

Insgesamt habe sich, so Duve-Dieckmann, der Ort in vielen Bereichen in den letzten Jahren verschlechtert. Der zunehmende Verkehr, der bei Staus auf der Autobahn A2 Dedensens Straßen verstopft, die Flugzeuge und in Zukunft vielleicht auch noch die ICE-Trasse – das seien eine hohe Lärmbelästigung für die Bürgerinnen und Bürger. „Das wird aber nie im Zusammenhang gesehen“, sagte die Ortsbürgermeisterin verärgert.

Von Heike Baake