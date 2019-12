Dedensen

Die Ortsfeuerwehr Dedensen hat am Dienstagabend einen brennenden Wagen auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Berlin gelöscht, der im Bereich der Leinebrücke stand, berichtet Dedensens Feuerwehrsprecher Arend Kokemüller. Die Ortsfeuerwehr sei um 21.43 Uhr per Meldeempfänger und Sirene alarmiert worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass das Auto bereits im komplett in Flammen stand. Die Feuerwehrleute löschten das Feuer zunächst unter Atemschutz mit Wasser und deckten das Fahrzeug dann mit einem Schaumteppich ab, um eine erneute Entzündung zu verhindern. Außerdem suchten sie mit der Wärmebildkamera nach etwaigen Brandnestern. Für die Löscharbeiten war die Autobahn gesperrt. Während des weiteren Einsatzes konnte die linke Spur wieder freigegeben werden, sagte Kokemüller.

Gaffer verzögern Auflösung des Staus

Einige Fahrer hätten beim Passieren der Einsatzstelle ihre Geschwindigkeit stark reduziert und Bildaufnahmen gemacht. Dadurch habe sich der Stau sehr langsam aufgelöst. Der Fahrer des brennenden Autos hatte sich bei eigenen Löschversuchen mit einem Feuerlöscher leicht an der Hand verletzt. Der Rettungsdienst behandelte ihn an Ort und Stelle. Der Kriminaldauerdienst der Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe auf. Die Feuerwehr Dedensen war mit drei Fahrzeugen nebst einem Anhänger bis gegen 1 Uhr im Einsatz. Dazu kamen Angehörige von Polizei, Unterer Wasserbehörde, Autobahnmeisterei, Rettungsdienst und eines Abschleppunternehmens.

Lesen Sie auch

Weitere aktuelle Meldungen zu Polizei und Feuerwehr finden Sie hier in unserem Ticker

Von Thomas Tschörner