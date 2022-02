Letter

Zu einem Verkehrsunfall auf der A 2 ist die Freiwillige Feuerwehr Dedensen am Montagabend um 22.08 Uhr ausgerückt. Aus bislang unbekannter Ursache waren zwei Fahrzeuge aus Richtung Dortmund kommend in Höhe der Rastanlage Garbsen zusammengestoßen. Wie Ortsbrandmeister Rene Corterier mitteilt, zog sich das Trümmerfeld über beide Fahrtrichtungen, sodass die Autobahn vollständig gesperrt werden musste.

Während die Vollsperrung in Richtung Dortmund schon nach kurzer Zeit wieder frei gegeben werden konnte, blieb die Fahrbahn in Richtung Hannover für rund zwei Stunden gesperrt. Die Ortsfeuerwehr Dedensen war mit zwölf Leuten im Einsatz. Die ehrenamtlichen Helfer sicherten die Einsatzstelle und leuchteten sie aus. Außerdem klemmten sie die Batterien der an dem Unfall beteiligten Fahrzeuge ab, nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und stellten den Brandschutz sicher.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Insgesamt wurden bei dem Zusammenstoß drei Personen leicht verletzt, sie kamen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach rund zweieinhalb Stunden beendet.

Von Sandra Remmer