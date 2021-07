Gümmer

Die Corona-Pandemie hat auch der Ortsfeuerwehr Gümmer zu schaffen gemacht. Im vergangenen Jahr gab es nicht nur Einschränkungen bei Ausbildungs- und Übungsdiensten, auch das Feuerwehrfest musste abgesagt werden, zog Ortsbrandmeister Dennis Hannemann bei der Jahresversammlung Bilanz. Insgesamt absolvierte die Ortsfeuerwehr 18 Einsätze. Die meisten davon zur Unterstützung in Seelze. Lediglich zwei Einsätze waren in Gümmer, beide an der Osnabrücker Landstraße: Im Oktober galt es, bei einem Verkehrsunfall ausgelaufene Betriebsstoffe aufzufangen, und im November halfen die Feuerwehrleute bei der Öffnung einer Tür. Einen Wechsel gab es bei der Jugendfeuerwehr, die jetzt von Tobias Nötzel geleitet wird. Er war bislang der stellvertretende Leiter und tauscht sein Amt mit der bisherigen Jugendfeuerwehrwartin Andrea Grages, die bis zu ihrem anstehenden Wohnortwechsel weiterhin mitarbeiten will. Aktuell verfügt die Ortsfeuerwehr über 34 aktive Mitglieder mit einem Durchschnittsalter von 33 Jahren. „Etwa 70 Prozent unserer Aktiven kommen aus der Jugendfeuerwehr“, hob Hannemann die Bedeutung der Jugendfeuerwehr hervor.

Langjährige Mitglieder werden geehrt

Bei der Versammlung wurden zudem langjährige Mitglieder geehrt. Rolf Seegers ist bereits seit 60 Jahren passives Mitglied der Ortsfeuerwehr. Andrea Koch, Birgit Meier, Horst Meier und Jürgen Peters blicken auf eine 25-jährige passive Mitgliedschaft zurück. Seit 40 Jahren aktiv dabei (inklusive Altersabteilung) sind Holger Reusch und Volkmar Hübner. Für 25-jährige aktive Mitgliedschaft wurden Andreas Wiesner, Sascha Leipold und Benjamin Kiriakou geehrt. Kiriakou, der auch zwölf Jahre lang Pressewart der Feuerwehr Gümmer war, wurde zudem für sein besonderes Engagement ausgezeichnet. Durch Umzug wechselt er in die fördernde Abteilung.

Zu Feuerwehrmännern wurden Jan Dachwitz, Oliver Meyer und Christian Derks befördert. Fabian Ulbrich kann sich über die Beförderung zum Oberfeuerwehrmann freuen. Sascha Leipold trägt nun den Dienstgrad eines Hauptfeuerwehrmannes Tobias Nötzel und Stefan Meyer sind nun 1. Hauptfeuerwehrmänner.

Von Thomas Tschörner