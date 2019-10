Seelze

Seelzes Ortsfeuerwehr wird rund 30-mal im Jahr für kleine, technische Hilfeleistungen angefordert. „Weil in Seelze viele ältere und pflegebedürftige Menschen allein wohnen, muss dann eine Wohnungstür durch uns geöffnet werden, wenn ein medizinischer Notfall vorliegt“, berichtet Dennis Blume. Technische Hilfeleistungen machen ein gutes Drittel der jährlichen Alarmierungen aus. Zu dem Türöffnungs-Rucksack, den die Feuerwehrleute bei solchen Einsätzen mitführen, zählt auch ein Warngerät. Es schlägt bei einer zu hohen Konzentration von gefährlichem Kohlenmonoxid aus. Denn manche Gefahr lässt sich weder riechen, noch mit bloßem Auge erkennen. „Eine defekte Therme oder ein Kohlegrill, der in der Wohnung weiterglüht kann für eine lebensgefährliche oder sogar tödlich wirkende Konzentration des geruchslosen Giftes sorgen“, berichtet Feuerwehrmann Erik Hinze.

Mehr als Brände löschen

„Es ist natürlich zu kurz gedacht, unsere Einsätze nur mit dem Feuer löschen in Verbindung zu bringen“, ergänzt Jens Broischer (37) und zählt besondere Eigenschaften des Einsatzgebietes: „Auch es wenn den meisten Einwohnern nicht so gegenwärtig ist, führt einer der größten, deutschen Bahnumschlagplätze mitten durch die Stadt. Da rollen natürlich auch Gefahrgüter durch das dicht besiedelte Umfeld“. Und Erik Hinze ergänzt: „Auch Autobahn und chemische Fabrik erhöhen die rechnerische Wahrscheinlichkeit eines Gefahrguteinsatzes“, so der 51-Jährige. Er schult die Freiwilligen von Seelzes Feuerwehr auf den Großfahrzeugen und ist außerdem Fahrzeugpate des Messwagens, der allein 2018 insgesamt elfmal angefordert wurde. Derzeit lernen rund 20 Mitglieder der Seelzer Ortsfeuerwehr chemische und physikalische Grundlagen, um allen Fragen der Messtechnik und im Gefahrgutumgang bestens gerüstet zu sein“. Neben Broischer und Hinze zählen außerdem Christian Berwig, Karsten Ranicki und Carsten Nordsieck zum Team des Feuerwehrmesswagens. Das Fahrzeug – es hatte schon ein Einsatzleben als Krankenwagen – wurde mit Tresen und Regalen für seine Sonderaufgabe im Brandabschnitt II optimal ausgestattet.

Auslaufender Kraftstoff lenkte Blick auf Umweltgefahren

„ Peter Blume hat beim Thema Gefahrgut Pionierarbeit geleistet und sensibilisiert uns bereits seit Jahren für den Umgang mit riskanten Stoffen“, berichtet Jens Broischer. Als Wendepunkt für Seelzes Feuerwehren gilt die Umweltkatastrophe von Stöcken. „Anfang der 1980er-Jahre waren rund 100.000 Liter Kraftstoff aus einem Tanklager in die Leine geflossen und verseuchten das Wasser“, weiß Dennis Blume. Auch wenn heutige Behälter sehr gut gesichert sind, muss man dennoch für den Notfall gewappnet sein. Das zeigte Seelzes Freiwillige Feuerwehr bei dem Seelzer Kesselwagenunglück im Februar 2018, als ein Ammoniakbehälter entgleiste. Der Behälter selbst hielt dicht, wie regelmäßige Messungen der Feuerwehrexperten ergaben. Doch mit Füllung war der Behälter zu schwer, um bewegt zu werden. Rund 72 Stunden waren die Ehrenamtlichen im Einsatz, bis das Ammoniak umgepumpt und der Kesselwagen wieder auf die Schienen gestellt werden konnte. „Bei Boden-, Luft- oder Wasserverschmutzung können wir die Stoffe identifizieren und deren Konzentration messen. Selbst Radioaktivität entgeht den sensiblen Dosimetern, die alltags in einem gelben Koffer lagern, nicht“, so Erik Hinze. Welcher Umgang sinnvoll ist und wie sich das Gift neutralisieren lässt, studieren die 20 angehenden Messprofis in acht Einheiten à 180 Minuten.

Von Patricia Chadde