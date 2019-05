Seelze/Dedensen

Eine unbekannte schmierige Flüssigkeit hat am Sonntag gegen 17 Uhr ein Kraftfahrzeug von der Straße Sandrehre in Seelzes Ortsmitte bis nach Kirchwehren verloren, teilt Seelzes Feuerwehrsprecher Norbert Bittner mit. Die Ortsfeuerwehr Seelze war mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Die Feuerwehrleute streuten die wichtigsten Gefahrenpunkte mit Bindemittel ab. Gleichzeitig sei der Notdienst der Stadt Seelze verständigt worden, der über eine Reinigung der Fahrbahn durch eine Fachfirma oder die Aufstellung von Warnschildern entscheiden musste, sagte Bittner. Eine Reinigungsfirma habe noch am Sonntag bis kurz vor 20 Uhr die meisten verschmutzten Stellen im Bereich Hannoversche Straße/Göxer Landstraße sowie auf der Kanalbrücke Göxer Landstraße mit einem sogenannten Waschfahrzeug beseitigt, sagte Stadtsprecher Carsten Fricke.

Die Ortsfeuerwehr Seelze streut eine Ölspur in der Innenstadt ab. Quelle: Feuerwehr

Bereits um 10.51 Uhr war am Sonntag die Ortsfeuerwehr Dedensen zu einer Ölspur auf die BAB 2 alarmiert worden, berichtet Dedensens Feuerwehrsprecher Arend Kokemüller. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Richtung Hannover fahrender Wagen kurz vor der Ausfahrt Garbsen Öl verloren hat. Die Feuerwehr sicherte die Gefahrenstelle bis zum Eintreffen der Autobahnpolizei ab. Für die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen angerückt war, war der Einsatz gegen 11.30 Uhr beendet.

Von Thomas Tschörner