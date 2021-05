Seelze

Bei einer außerordentlichen Versammlung will die Ortsfeuerwehr Seelze am Freitag, 21. Mai, einen neuen Ortsbrandmeister und einen stellvertretenden Ortsbrandmeister wählen. Die Wahl ist notwendig, weil Ortsbrandmeister Carsten Strowig wegen beruflicher Verpflichtungen sein Amt vorzeitig niederlegen musste. Strowig hatte seinen Stellvertreter Dennis Blume als seinen Nachfolger vorgeschlagen. Weil die Ortsfeuerwehr angesichts der Corona-Pandemie ihre Einsatzbereitschaft nicht gefährden wollte, war die eigentlich für vergangenen Oktober vorgesehene Wahl verschoben worden. Seitdem führt Blume die Ortsfeuerwehr kommissarisch.

Lesen Sie auch 156 Alarmierungen: Einsatzzahl der Feuerwehr Seelze steigt in 2020

Die Versammlung beginnt am Freitag, 21. Mai, um 18 Uhr in der Feuerwache an der Mühlenstraße 4a. Einzige Tagesordnungspunkte sind die beiden Wahlgänge. Während die Wahl von Blume zum neuen Ortsbrandmeister als sicher gilt, gebe es für den Posten des stellvertretenden Ortsbrandmeister mindestens zwei Kandidaten, sagt Seelzes Feuerwehrsprecher Norbert Bittner. Das Ortskommando schlägt Frank Röhrbein und Frank Wollny vor, die sich beide beworben haben. Ob es noch weitere Bewerber gibt, sei noch unklar, sagt Bittner.

Corona-Test ist vorgeschrieben

Wegen der andauernden Pandemie dürfen nur Mitglieder der Einsatzabteilung sowie der Stadtfeuerwehrführung und Vertreter der Stadtverwaltung teilnehmen. Vor Beginn müssen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Corona-Selbsttest machen oder ersatzweise einen Schnelltest vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Nach den Wahlgängen wird die Versammlung schnell aufgelöst, das sonst übliche gesellige Beisammensein ist nicht möglich.

Von Thomas Tschörner