Kirchwehren

Der Ortsrat Kirchwehren wird zum praktischen Helfer in der Corona-Krise: Mitglieder bieten ihre persönliche Einkaufshilfe für Angehörige der sogenannten Corona-Risikogruppen an. Bürger, die älter als 65 Jahre oder chronisch krank sind und niemanden in ihrem familiären Umfeld als Unterstützung haben, können sich ab Montag, 16. März, bei den Kommunalpolitikern melden.

90 potenzielle „Kunden“

„Die Idee ist im Ortsrat entstanden“, sagt Ortsbürgermeister Jens Seegers ( SPD). Mehr als 60 betroffene Haushalte will er außerdem per Handzettel über das Angebot informieren. Nach Angabe von Seegers fallen etwa 90 Kirchwehrener unter die Risikogruppe. „Wir sind momentan sechs Ortsratsmitglieder, die sich um die Einkäufe kümmern“, erzählt Seegers. Abhängig davon, wie viele Bürger sich melden, könne er sich vorstellen, auch weitere Kirchwehrener als Unterstützer mit einzubinden. Seine Internetseite www.kirchwehren.de hat der Ortsrat um den Punkt „Corona“ erweitert. Dort finden sich aktuelle Informationen aus den Behörden.

Das sind die Ansprechpartner

Dies sind die Ansprechpartner für den Einkaufsservice: Jens Seegers, (0 51 37) 5 07 94; Dorothea Plitzke, (0 51 37) 9 10 40; Andreas Goergens (0 51 37) 12 87 92; Andreas Hartmann, (0 51 37) 93 81 10; Henning Narten, (0172) 4 17 33 13 und Brigitte Scholz, (01 62) 7 80 11 49. Die Helfer koordinieren die Anrufe untereinander.

Von Sandra Remmer