Der Ortsrat Letter könnte die Seniorentagesstätte an der Pestalozzistraße übernehmen und so den Bestand sichern. Bislang sei der Ortsverband Letter des Sozialverbandes Deutschland (SoVD) der Träger der Einrichtung gewesen, habe die Trägerschaft aber abgegeben, sagt Ortsbürgermeister Rolf Hackbarth. Der SoVD hat seit März keinen Vorstand mehr. Wegen der Corona-Pandemie habe es bislang auch keine Hauptversammlung geben können, sagt Hackbarth.

Vertrag wie für Dorfgemeinschaftshaus

Die kommissarische SoVD-Vorsitzende habe die Seniorentagesstätte, die im Oktober 1987 den Betrieb aufgenommen hatte, nicht mehr weiterführen können, sagt Hackbarth. Deshalb habe er mit der Stadtverwaltung nach einer Möglichkeit gesucht, um die Einrichtung zu retten. Stefan Oltsch, Leiter der Abteilung Soziale Betreuung, habe ihm dabei geholfen. Denkbar wäre nun eine Übernahme des Gebäudes durch den Ortsrat. Dazu gebe es bereits einen Vertrag, den die Verwaltung erarbeitet habe. Dieser sei angelehnt an die Vereinbarungen, die von der Stadt bereits mit Vereinen und Verbänden in der Obentrautstadt für den Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern getroffen worden seien.

Vier Organisationen nutzen die Tagesstätte

Aktuell wird die Seniorentagesstätte von DRK, Malteser Hilfsdienst, Arbeiterwohlfahrt und SoVD genutzt. Hackbarth hat bereits mit den Vertretern der Vereine erörtert, ob sie das Haus in einer Vereinsträgerschaft übernehmen könnten oder es unter der Obhut des Ortsrates nutzen wollten. „Es gab zwar Interesse, einen Trägerverein zu gründen, gleichzeitig war aber keiner bereit, diesen Verein zu gründen oder zu führen“, sagt Hackbarth. Es seien aber alle einverstanden gewesen, dass der Ortsrat die Seniorentagesstätte weiterführt.

Neue Gruppen können Räume nutzen

Vorrangig würden die Gruppen, die jetzt schon in den Räumen seien, die Tagesstätte nutzen. „Wir wollen das Gebäude aber auch anderen Vereinen zur Verfügung stellen“, sagt Hackbarth. Denn in Letter gebe es durchaus einen Mangel an Räumen für die Vereinsarbeit. So würden sich beispielsweise die Naturfreunde in Seelze treffen müssen, obwohl alle Teilnehmer aus Letter kämen.

Name würde sich ändern

Seniorentagesstätte sei aber für die Zukunft der falsche Name, ist der Ortsbürgermeister überzeugt. „Wir werden den Räumen einen neuen Namen geben, weil sie auch für Jüngere nutzbar sein sollen.“ Damit werde das Gebäude praktisch zu einem Dorfgemeinschaftshaus. Die Termine würden weiterhin von Doris Dangers vom SoVD vergeben, die sich gemeinsam mit der bestehenden Interessengemeinschaft auch um das Haus kümmern werde. Das Hauptkonto des Gebäudes läuft über den Ortsrat, das Konto für die Betriebsführung verwaltet nach wie vor die Interessengemeinschaft. „Wenn ein Überschuss erwirtschaftet wird, fließt das Geld in Reparaturen.“

Tische sind erneuert worden

Eine Neuerung gibt es schon jetzt. Die Stadt hat nach mehr als 30 Jahren die Tische ausgetauscht, sagt Hackbarth. Die Tische, 30 Stück für gut 6000 Euro, können zusammengeklappt und so platzsparend gelagert werden. Damit sind die Räume je nach Bedarf flexibel zu möblieren.

Von Thomas Tschörner