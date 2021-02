Lohnde

Auf bislang landwirtschaftlich genutzten Flächen am westlichen Ortsrand von Lohnde soll ein neues Baugebiet entstehen. Das wünscht sich eine Mehrheit im Ortsrat Lohnde. Auf Antrag der SPD-Fraktion haben die Politiker die Stadtverwaltung beauftragt, das Baugebiet für die notwendige Eigenbedarfsentwicklung auszuweisen und in die zukünftige Planung mit einzubeziehen. Es gebe aber noch keine Details, betont Ortsbürgermeister Wilfried Nickel.

Vorgesehen ist, dass Lohnde in Richtung Gümmer wachsen soll. Direkt angrenzend an den Edeka-Markt liegt das mögliche Bauland südlich der Calenberger Straße. Noch etwas weiter westlich soll auch nördlich der Calenberger Straße im Anschluss an die vorhandenen Häuser gebaut werden können. Wie groß das Neubaugebiet letztlich werden soll, müssten die weiteren Planungen ergeben, sagte Nickel. Dies gelte auch für die Art der Bebauung.

Mehr Wohnraum für Singles und ältere Mennschen

Die SPD hatte ihren Antrag damit begründet, dass in Lohnde dringend weiterer Wohnraum geschaffen werden müsse. Gleichzeitig gelte es, geänderten demografischen Entwicklungen Rechnung zu trage, etwa mit der Schaffung von seniorengerechten Wohnungen sowie kleineren Wohnungen für Singles und Alleinerziehende auch in Lohnde.

Die Region Hannover suche noch Baugebiete, sagte Nickel. „Wir müssen sehen, was möglich ist.“ Bislang sei die Ausweisung neuer Baumöglichkeiten für Lohnde nicht so richtig vorangekommen. Dabei seien Baugrundstücke schon seit Jahren ein Thema. Der Ortsrat habe immer wieder auf die Notwendigkeit von Flächen für die Eigenentwicklung hingewiesen, und auch er selbst habe den Wunsch nach Baugrundstücken immer wieder vorgetragen. Allerdings seien die Lohnder dabei auf wenig Gegenliebe in der Verwaltung gestoßen. Viele Anfragen hätten deshalb abschlägig beschieden werden müssen.

Investor ist an Fläche Nahe des Kiesteiches interessiert

Bereits vor einem guten Jahr hatte der Ortsrat eine Fläche an der Hafenstraße ins Gespräch gebracht. Dort könnte zwischen Straße und Kleingärten gebaut werden, wobei die Gärten erhalten werden sollen. An der Calenberger Straße sei zudem ein Investor daran interessiert, altengerechte Wohnungen zu bauen. Anfang 2019 hatte das Unternehmen auf einer Fläche in der Nähe des Kiesteiches ein Wohn- und Pflegeheim ins Gespräch gebracht. Möglicherweise zur Unzeit, weil der Ortsrat die Idee zwar gut fand, aber sich das Grundstück auch für die Schule vorstellen konnte. Dieser Investor stünde immer noch bereit, sagte Nickel. „So etwas muss aber auf den Weg gebracht werden.“

Von Thomas Tschörner