Das Erfolgsrezept, das inzwischen schon viele Nachahmer gefunden hat, wird auch in der Corona-Zeit fortgesetzt: Zum neunten Mal organisieren Ortsbürgermeister Wilfried Nickel und Andreas Köhler in Lohnde den beliebten Haus- und Hofflohmarkt. Alle Lohnder können am Sonntag, 20. September, wieder die Gelegenheit nutzen, Platz im eigenen Haus zu schaffen und für das eine oder andere Stück einen Käufer zu finden.

Leitfaden zur Hygiene

„Wir haben anfangs schon überlegt, ob und wie wir den Flohmarkt trotz Covid-19 organisieren können“, sagen Köhler und Nickel. Deswegen haben sie einen Leitfaden ausgearbeitet, der auch ein Hygienekonzept beinhaltet. So werden Verkäufer und Käufer beispielsweise dazu angehalten, Masken zu tragen, die sogenannte Niesetikette einzuhalten, Warteschlangen zu vermeiden, die angebotenen Waren möglichst nicht anzufassen und Abstand zu halten. Alle Verkäufer sollen diesen Leitfaden gut sichtbar an ihrem Stand aufhängen.

In den vergangenen Jahren hatten sich regelmäßig mehr als 50 Haushalte am Flohmarkt beteiligt. „Einmal waren es sogar mehr als 80“, erzählt Köhler. Neben der Gelegenheit, einmal zu entrümpeln und aufzuräumen, soll der Flohmarkt auch zur Stärkung der Dorfgemeinschaft dienen. Anmeldungen nehmen Nickel, Krumme Masch 28, und Köhler, Calenberger Straße 31, sowie jedes weitere Ortsratsmitglied in Briefform bis zum 14. September entgegen.

Die Anmeldegebühr beträgt 3 Euro. Darin enthalten sind auch die Registrierung und Erstellung einer Anbieterliste. Diese wird allen Besuchern zur besseren Orientierung beim Besuch des Flohmarkts ausgehändigt. Jeder Stand bekommt zur Kennzeichnung einen Luftballon.

