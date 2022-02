Seelze

Die traditionell für Mitte Februar geplante Karnevalssitzung für Senioren hat der Ortsrat Seelze abgesagt. Grund sei die „besondere Lage“, sagt Ortsbürgermeister Alfred Blume (SPD) mit Blick auf die Corona-Pandemie. „Das passte nicht mehr zu dem Gedanken, Menschen helfen zu wollen“, bedauert Blume.

Der Seniorenkarneval mit Sängerin Uta Carina und Akteuren wie dem Shanty-Chor Lohnde lockt seit Jahren viele Besucher ins Seelzer Schulzentrum. Allerdings denke der Ortsrat darüber nach, ob nicht im Fall einer veränderten Lage in der zweiten Jahreshälfte eine ähnliche Veranstaltung angeboten werden kann. „Es muss nicht immer Karneval sein.“ So könnte, möglicherweise in Seelze-Süd, auch ein kleines Konzert auf die Beine gestellt werden.

Von Thomas Tschörner