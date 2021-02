Dedensen

Selbst die Jüngsten sind inzwischen in der Corona-Pandemie nicht mehr von der Maskenpflicht ausgenommen, und so müssen auch die Grundschüler in Dedensen auf dem Schulgelände und im Unterricht eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Und nun können sie dabei aus einem reichen Fundus schöpfen. 500 Masken nach medizinischem Standard hatte Ortsbürgermeisterin Heike Duve-Diekmann (SPD) im Namen des Ortsrats im Gepäck, als sie den Grundschülern am Donnerstag einen Besuch abgestattet hat. Die 300 kindgerechten und 200 herkömmlichen Masken, die Schulleiterin Annette Werner erfreut entgegennahm, sollen dazu dienen, verloren gegangene, beschädigte und abgenutzte Masken auszutauschen.

Erneute Unterstützung nicht ausgeschlossen

Sollte es künftig noch einmal knapp werden mit den Masken, stellte Duve-Diekmann eine weitere Unterstützung mit OP-Masken in Aussicht.

Von Sandra Remmer