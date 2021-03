Seelze

Nach einem wechselhaften Wochenende kommt der Frühling nach Seelze. Im Inneren des Geschäfts von Heidi Maaß leuchten Tulpen, Osterglocken, Ranunkeln und Freesien in Frühlingsfarben. Maaß ist praktisch mit Blumen aufgewachsen und selbst seit 30 Jahren Chefin des Blumenhauses an der Hannoverschen Straße. In dritter Generation führt sie das Unternehmen, das einst ihre Großeltern gründeten.

Kurz vor Ostern dominieren in Seelzes Blumenläden Frühlingsfarben. Neben Sträußen sind in diesem Jahr auch Kränze gefragt.

Beim Einkauf ihrer Blumen lässt sich Maaß gern von ihren eigenen Vorlieben leiten. In diesem Jahr ist sie besonders von den rosafarbenen Stiefmütterchen begeistert. Aber auch die pinkfarbenen Kugelprimeln – Primula denticulata – hat sie eingepackt. Zusätzlich hat sie sich für ausgefallene Minzsorten für Garten oder Balkon entschieden. Stammkundin Tanja Meyer hat die Geschmacksrichtungen Schoko und Ananas gewählt. Mit den Minzblättern will sie demnächst ihre Quarkspeisen und Salate verfeinern.

Pinkfarbene Kugelprimel als frühlingshafter Farbtupfer. Quelle: Heike Baake

Angesichts der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wollten es sich die Kunden und Kundinnen daheim schön einrichten. „Sie kaufen auch gern Dekorationsartikel für ihr Zuhause und kommen gezielter mit einem Wunsch“, sagt Maaß, die ihr Geschäft nach dem zweiten Lockdown rechtzeitig zum Valentinstag wieder öffnen konnte. Im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit kämen aber weniger Kunden.

Tanja Meyer hat sich für ihren Garten mit besonderer Minze eingedeckt. Quelle: Heike Baake

„Die Kunden wollen extrem viel Farbe“

Auch im Blütentraum in Letter freut sich Geschäftsinhaberin Tina Schwannecke, dass sie „wieder richtig loslegen“ kann. Neben Frühlingsblumen für den Außenbereich seien derzeit vor allem bunte Blumensträußen gefragt. „Die Kunden wollen extrem viel Farbe, alles muss sehr bunt sein“, sagt sie. Viele nutzen Blumen, um nicht nur sich selbst sondern auch anderen eine Freude zu bereiten.

Tina Schwannecke bindet derzeit vorwiegend farbenfrohe Blumensträuße. Quelle: Heike Baake

Bei Dekoartikeln verzeichnet sie ein Umsatzplus von 80 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Kurz vor Ostern hat Schwannecke ihr Angebot angepasst: Bunte oder einfarbige Osterhasen in verschiedenen Materialien und kleine und große Ostereier sollen auf das Fest einstimmen. „Sehr beliebt sind in diesem Jahr auch Kränze“, verrät die Floristin.

Von Heike Baake