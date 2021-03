Lohnde

Kraft, Schnelligkeit, Koordination und Ausdauer – all dies beherrscht Otto Hartwig auch noch im Alter von 87 Jahren. Immerhin erhält der sportliche Rentner demnächst sein 40. Deutsches Sportabzeichen. Die Disziplinen hat er sich entsprechend seinen Vorlieben ausgesucht.

Seit 40 Jahren ist Hartwig Mitglied des Turnvereins Lohnde. Bereits im ersten Jahr seiner Zugehörigkeit hat er sein erstes Sportabzeichen bekommen. „Bis heute gab es keine Unterbrechung“, berichtet er stolz. Mit seinen sportlichen Leistungen erreichte er jährlich die Auszeichnung Gold – Bronze und Silber ließ er stets links liegen.

Fit durch Aktivurlaub

Im Leben des Lohnders spielte Sport immer eine große Rolle. „Mäßig, aber gleichmäßig war immer meine Devise“, sagt er. Mit seiner Frau gestaltete er auch die Urlaube aktiv. An ihre Wanderungen in Südtirol, Norwegen, Schweiz, Österreich oder auf Mallorca können sie sich noch gut erinnern. „Wir haben meistens morgens nach dem Frühstück das Haus verlassen und sind erst abends zurückgekommen“, erzählt der Rentner. Die Tageswanderungen seien nur kürzer ausgefallen, wenn das Wetter nicht mitgespielt habe. Die Aktivurlaube hätten auch dazu beigetragen, die Kondition bis in hohe Alter zu erhalten. So könne er heute auch noch joggen und zehn Kilometer lange Wanderungen unternehmen.

Blickt Hartwig auf sein sportliches Leben zurück, dann erinnert er sich gern an seine jahrzehntelange Zugehörigkeit zur Männerturngruppe im Verein. Oder an die Teilnahme am Deutschen Turnfest in Berlin, Hamburg, München, Bochum und Düsseldorf. Auch bei den Landesturnfesten trat er mit Erfolg an. Kugelstoßen, Laufen, Weitsprung und Schleuderball forderten ihn dann heraus.

Übergabe im Freien

Vereinsvorsitzende Ruth Wojatzke ist begeistert, dass der 87-Jährige immer noch das Sportabzeichen anstrebt. „Ich finde es schön, dass die Älteren dem Verein die Treue halten“, sagt sie. Neben Hartwig haben 120 weitere Teilnehmer 2020 das Abzeichen erlangt. „Das sind gegenüber dem Vorjahr sogar 13 mehr“, berichtet die Vorsitzende. Erfreulich sei auch, dass sogar 13 Familien mitgemacht hätten.

Das Sportabzeichenteam mit Waltraud Rabeler (von links), Uwe Schünemann und Ruth Wojatzke wird am 20. März die Urkunden übergeben. Quelle: privat

Die Vorsitzende bedauert es sehr, dass die Übergabe der Sportabzeichen nicht während des sonst üblichen Familienfestes stattfinden könne. Alternativ können alle teilnehmenden Sportler ihre Abzeichen am Sonnabend, 20. März, zwischen 11 und 12.30 Uhr, auf dem Sportplatz entgegennehmen. Dort werden sie dann für ihre Kraft, Schnelligkeit, Koordination und Ausdauer belohnt.

