Seelze

Eine 79-jährige Frau aus Letter ist Opfer von zwei Taschendieben geworden. Wie die Polizei mitteilte, bot das Pärchen am Freitag gegen 12.10 Uhr zunächst Hilfe an und trug die Einkaufstaschen der Seniorin zur Wohnungstür an der Wilkeningstraße. Erst später bemerkte die 79-Jährige, dass ihr die Taschendiebe die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen hatten. Beide Mitglieder des Duos haben eine kräftige Statur. Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß, die Frau etwas kleiner mit sehr dunklen Haaren. Beide sollen ein ausländisches Erscheinungsbild haben. Die Ermittler hoffen auf Zeugen und nehmen unter der Rufnummer (05137) 827115 Hinweise entgegen.

Von Thomas Tschörner