Eigentlich ist dieser Weg am Kanal richtig schön. Wer am Ende der Klöcknerstraße in Richtung Limmer radelt oder läuft, wird allerdings unangenehm überrascht: Besonders morgens liegt am oder um den Grillplatz viel Unrat. Offenbar wird der abgelegene Bereich zu später Stunde gern als Pkw-Parkplatz genutzt. Verpackungen von Schnellrestaurants oder Pizzakartons werden achtlos weggeworfen und bisweilen vom Wind in den Kanal geweht.

Letters Ortsbürgermeister Rolf Hackbarth spricht ebenfalls von einem bekannten Ärgernis. Durch rücksichtsloses Verhalten komme es gelegentlich zu Verunreinigungen durch illegal abgeladenen oder hinterlassenen Müll, teilt die Stadt Seelze dazu mit.

Das Müllproblem am Grillplatz gibt es schon länger. Quelle: Stefan Dinse

Autofahrer entsorgen ihre Reste

Vor dem Gelände der Bundesliga-Motoballer des 1. MSC Seelze parken nachts oft Lastwagen. Die Fahrer dürften aber in den meisten Fällen nicht die Verursacher sein. „Dieser Parkplatz ist ganz gut. Wir können den Bereich nicht mit einer Kette absperren, das würde keinen Sinn ergeben“, so Hackbarth. Der Müll findet sich unmittelbar in Nähe des Kanals, am und um den Grillplatz verstreut.

Die Überreste liegen häufig nicht auf den dafür vorgesehenen und mit Flatterband abgesperrten Plätzen. „Das Gelände dort und die Parkplätze sind nicht einsehbar“, so Hackbarth. Besonders nächtliche Besucher ziehe das augenscheinlich an. „Bei den Tennisplätzen des TV Letter am Wendepunkt in der Stichstraße haben wir das gleiche Problem, Autofahrer entsorgen dort ihre Reste“, sagt Hackbarth.

Stadt weist auf hohe Geldbußen hin

Der Ortsbürgermeister und die Stadt würden gern für klare Verhältnisse sorgen. „Die Stadt Seelze versucht, die Verursacher der illegalen Müllablagerungen zu ermitteln, die dann hohe Geldbußen bezahlen müssen“, sagt Stadtsprecher Carsten Fricke. In einigen Fällen könne eine unerlaubte Abfallentsorgung sogar als Straftat gewertet werden. Die Stadt sei für Zeugenhinweise dankbar.

2016 war die Wertstoffsammelstelle an der Klöcknerstraße in Letter aufgelöst worden. Schon damals hatte es, nicht zuletzt durch die etwas abgelegene Lage an der Landesstraße, ein Müllproblem gegeben. Viel wurde illegal entsorgt.

Ortsbürgermeister hofft auf Ordnungspersonal der Stadt

„Es wäre gut, wenn man den Leuten auf die Schliche kommen könnte. Ich würde es befürworten, diesen Bereich mit einer Kamera zu überwachen“, sagt Hackbarth. Wegen des Datenschutzes sei das aber schwer umsetzbar. Auch eine Detektei zu beauftragen sei keine Option. Ein Ansatz wäre für Hackbarth, das mit Ordnungswidrigkeiten befasste Personal der Stadt einzubeziehen. „Das ist ja jüngst aufgestockt worden. Darüber könnte man zumindest nachdenken.“

