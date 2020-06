Dedensen

Nur noch bis Ende Juni 2021 wird Pastor Gerald Petzold in seiner Kirchengemeinde in Dedensen arbeiten. Dann verabschiedet er sich nach 13 Jahren in den Vorruhestand. Dass er die Gemeinde zwei Jahre früher als geplant verlässt, hat auch damit zu tun, dass bei ihm im vergangen Jahr Krebs diagnostiziert wurde. Der 62-Jährige hat die Krankheit nach eigenen Angaben überwunden. Dennoch habe sie auch den Ausschlag für das vorzeitige Ausscheiden aus der Gemeinde gegeben.

„Ich fand die Diagnose nicht so tragisch, weil ich von Anfang an wusste, dass der Krebs behandelbar ist“, sagt Petzold. Er sei der Krankheit mit großer Gelassenheit begegnet und stets offen damit umgegangen. Obwohl er den Krebs überwinden konnte, habe sich der Pastor dazu entschlossen, in den vorzeitigen Ruhestand zu gehen.

Einsatz auch im Kosovo

Petzold kann auf zahlreiche berufliche Stationen zurückblicken. Nach dem Studium übernahm er seine ersten pastoralen Aufgaben als Gemeindepastor in Peine. Später wechselte er in die Soldatenseelsorge und übernahm den Posten des Standortpfarrers Nienburg ( Weser) und Dörverden. „Die seelsorgerische Betreuung der Soldaten führte mich unter anderem nach Kanada, England, Frankreich und Polen“, sagt er. Zudem war er über sechs Monate lang im Kosovo im Einsatz. Gemeinsam mit katholischen Kollegen baute er dort die erste Feldlagerkirche für deutsche Soldaten im Ausland auf.

Von der Clausewitz-Kaserne führte Petzolds beruflicher Weg dann noch einmal für drei Jahre nach Gifhorn, bis er schließlich 2008 zum Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf wechselte. Mittlerweile ist er zwölf Jahre für die Kirchengemeinden Dedensen und Gümmer zuständig. „Im Kirchenkreis beteilige ich mich zusätzlich auch als Notfallseelsorger“, sagt Petzold. Nachdem die Pfarrstelle vor vier Jahren auf 75 Prozent reduziert wurde, übernahm er eine Viertel-Stelle in der theologischen Unternehmensentwicklung der Dachstiftung Diakonie. „Ich kümmere mich dort als Seelsorger um das Katharina-von-Bora-Haus des Stephansstiftes“, sagt der Pastor.

Ostseeküste soll neue Heimat werden

Petzold sieht den Vorruhestand als ein Geschenk. „Ich freue mich darauf“, sagt er. „Es ist mehr Zeit für das Miteinander, für Hobbys und für meine vier Enkelkinder.“ Der leidenschaftliche Läufer und Fotograf wird seine Hobbys besonders in seiner neuen Wahlheimat genießen können. Ehefrau Regine wünscht sich einen Umzug an die Ostseeküste. „Meine Frau ist mir ein Leben lang gefolgt, jetzt folge ich ihr.“

In Dedensen sei für ihn in all den Jahren viel gewachsen. Dabei denke er neben den freundschaftlichen Kontakten auch an die Feuerwehr und den Musikverein. „Wenn ich da an Abschied denke, ist schon etwas Schmerz dabei“, sagt Petzold. Bis es aber soweit ist, möchte er die Gemeinde noch begleiten. Vielleicht, so sagt er, sogar intensiver und mit einem anderen Bewusstsein als es in den letzten Jahren der Fall war. Wie es in Dedensen weitergeht, weiß er nicht. Das sei eine Entscheidung der Landeskirche, sagt er.

