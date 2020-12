Seelze/Hildesheim

Es ging um Bibeln, Musikinstrumente, Notenhalter, Büromaterial, Lebensmittel und auch Pflanzen: Gefälschte Rechnungen oder fingierte Quittungen soll ein evangelischer Pastor dem Kirchenamt Hildesheim „gewerbsmäßig“ vorgelegt haben. Darum hat die Hildesheimer Staatsanwaltschaft einen evangelischen Pastor wegen gewerbsmäßigen Betruges und Urkundenfälschung angeklagt. Der Theologe steht vom kommenden Januar an vor dem Hildesheimer Landgericht. Als die Ermittlungen 2017 ins Rollen kamen, arbeitete der Geistliche in einer Kirchengemeinde in Seelze. Dort wurde er Mitte Mai 2017 – für die Gemeinde überraschend – vom Dienst suspendiert. Seitdem ist er freigestellt.

Pastor hat Teil des Schadens zurückgezahlt

Insgesamt listet die Anklagebehörde 163 Delikte auf. Der Schaden für die Kirche betrug mehr als 52.000 Euro. Teile der Summe soll der Geistliche laut Landgericht bereits zurückgezahlt haben. Der Mann, der unter anderem mehr als 20 Jahre im Südkreis und auch in Seelze gearbeitet hat, muss sich im neuen Jahr vor der 9. Strafkammer verantworten. Diese hat nun die Anklage gegen den 61-Jährigen zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet.

Verhandlung ist bis Mai angesetzt

Die Verhandlung soll am 20. Januar 2021 um 13 Uhr in Saal 32 beginnen. Für das Verfahren hat die Kammer 17 Fortsetzungstermine bis Mai kommenden Jahres bestimmt. Eine Vielzahl von Zeugen soll vernommen werden.

Fingierte Beträge zwischen 60 und 1200 Euro

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, von September 2012 bis Dezember 2016 als Pastor einer Kirchengemeinde im Hildesheimer Südkreis sowie Vorstandsmitglied des Kirchenverbandes gefälschte oder fingierte Quittungen und Rechnungen beim Kirchenamt mit dem Ziel der Erstattung eingereicht zu haben – um sich so eine dauerhafte Einnahmequelle verschaffen. Der Pastor hatte laut Anklage behauptet, das Geld ausgelegt zu haben. Dabei habe es sich um einzelne Beträge zwischen 60 und 1200 Euro gehandelt.

Angeklagter soll Belege selbst fabriziert haben

Der Kauf der in den Rechnungen erfassten Gegenstände ist laut Anklage nicht durch einen Beschluss des Kirchenvorstands gedeckt gewesen. Die Bestellungen seien auch nicht für den Kirchenverband gedacht gewesen. Dies habe der Angeklagte lediglich vorgetäuscht. Der Mann soll gefälschte Belege für den Erwerb diverser Dinge oder Dienstleistungen in zumeist dreistelliger Höhe unter anderem selbst am Computer hergestellt oder auch Unterschriften auf Quittungen fingiert haben. Gegenüber der Staatsanwaltschaft hatte der Pastor die Vorwürfe zum Teil eingeräumt. Nach eigenen Angaben habe er Geld für eine ärztliche Behandlung gebraucht.

Dauer des Prozesses hängt von Aussagen ab

Die Strafkammer hatte vor der Zulassung der Anklage ein Gutachten über die Verhandlungsfähigkeit des 61-Jährigen in Auftrag gegeben. Wie lange der Prozess tatsächlich dauert, hängt vom Aussageverhalten des Geistlichen ab. Das heißt: Räumt er die Vorwürfe ein, könnte dies die Verhandlung abkürzen und ihm eine mildere Strafe eintragen. Für den Vorwurf des gewerbsmäßigen Betruges in Tateinheit mit gewerbsmäßiger Urkundenfälschung sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe vor. Der 61-Jährige könnte eine Strafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren Haft erhalten.

Der Theologe wurde bereits 2018 freigestellt, bei einer Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr muss er damit rechnen, aus seinem Amt entfernt zu werden.

Von Alexander Raths