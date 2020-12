Seelze

Was tun, wenn das Fahrrad einen Platten hat? Schnelle Hilfe bietet seit Kurzem eine Reparatur-Station am S-Bahnhof Seelze. Radfahrer können sie kostenlos nutzen.

„Die Fahrradreparaturstation ist ein Serviceangebot für unsere Berufspendlerinnen und -pendler, aber natürlich auch für alle anderen, deren Fahrrad eine kleine Panne hat und die schnell etwas reparieren möchten“, sagt Michael von Dewitz von der Wirtschaftsförderung der Stadt Seelze. Die Station in Form einer blau gefärbten Stahlsäule ist unter anderem mit einer leistungsfähigen Luftpumpe sowie mit an Stahlseilen befestigten Werkzeugen wie Reifenhebern und Schraubenschlüsseln ausgestattet. Außerdem verfügt die Station über eine Radaufhängung, durch die viele Reparaturen bequem im Stehen erfolgen können.

Kosten: 2700 Euro

Seit Jahren steigen die Pendlerzahlen in Seelze. „Und auch bei den Seelzerinnen und Seelzern gewinnt das Fahrrad als Fortbewegungsmittel mehr und mehr an Bedeutung“, so von Dewitz. Diesen Trend unterstütze die Wirtschaftsförderung nun mit der Investition in Höhe von rund 2700 Euro. Zudem will sie die Bike and Ride-Station am Bahnhof Seelze aufwerten.

„Das ist ein weiterer Baustein, um für ein positives Fahrradklima in Seelze zu sorgen“, sagt Seelzes Stadtbaurat Dirk Perschel, selbst ein leidenschaftlicher Radfahrer. „Wir hoffen nun, dass die Station gut angenommen wird und allen Nutzerinnen und Nutzern eine sichere Weiterfahrt ermöglicht“, sagt von Dewitz.

Lesen Sie auch

Von Linda Tonn