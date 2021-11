Harenberg

Nach fast 33 Jahren hat Peter Gebertshan sich nicht mehr zur Wahl des Vorsitzenden des Turn- und Sportvereins gestellt. Der 77-Jährige zieht sich damit aus der aktiven Vereinsarbeit zurück. Bis zum Jahresende wird er das Amt noch kommissarisch leiten und dann an seinen Nachfolger Bernd Biank übergeben.

Blickt Gebertshan auf die über drei Jahrzehnte aktive Vorstandsarbeit zurück, ist er sich sicher, dass er dieses Engagement nicht ohne die Unterstützung seiner Ehefrau Heike hätte realisieren können. „Da hatte ich wirklich viel Glück, denn mein Leben war über dreißig Jahre geprägt durch den Sport“, versichert er.

Lesen Sie auch Interessengemeinschaft der Vereine blickt positiv in die Zukunft

Vom FC St. Pauli zu Güldenstern Stade

Gebertshan ist fast sein ganzes Leben mit dem Sport verbunden. Bereits in seiner Jugend spielte er Fußball, wurde bis zur A-Jugend beim FC St. Pauli ausgebildet. „Als ich älter war, spielte ich bei Güldenstern Stade in der ersten Mannschaft“, berichtet er. Nach seinem Umzug 1972 von Hamburg nach Harenberg dauerte es nicht lange, bis Gebertshan auch dort die Nähe zu einem Verein suchte. 1986 übernahm er den ersten Posten beim TuS und baute in der Funktion des Spartenleiters eine Alte-Herren-Fußballmannschaft auf, drei Jahre später wurde er zum Vorsitzenden gewählt.

Der Pokalschrank zeugt von erfolgreichen Sportlern im Verein. Quelle: Heike Baake

Während der ersten Jahre seiner Vereinszugehörigkeit brachte sich der Harenberger intensiv in die Planung und Vorbereitung für einen neuen Sportplatz ein, ebenso in das Bauvorhaben des Vereinsheims. „Da zeigte sich, wie groß der Zusammenhalt hier im Ort wirklich war“, erklärt er. Die Feuerwehr habe den Neubau tatkräftig unterstützt. Ohne ihre Mitarbeit, so Gebertshan, wäre der Bau eines Vereinsheims in Eigenleistung nicht möglich gewesen. „Jedes männliche Vereinsmitglied hat aber auch rund 24 Arbeitsstunden übernommen. Das ist völlig ohne Probleme über die Bühne gegangen“, erinnert er sich.

Nationalspieler in Harenberg

Ein weiterer Höhepunkt seiner Vorstandstätigkeit war dann schließlich auch die Einweihung des Vereinsheims, zu dem namhafte Nationalspieler anreisten. „Da waren unter anderem Hans Tilkowski und Willi ’Ente’ Lippens dabei“, schwärmt Gebertshan. Das sei damals für das ganze Dorf ein absolutes Top-Erlebnis gewesen.

Zur Gründungsfeier des TuS reisten bekannte Fußballspieler an – gerahmte Erinnerungen zieren die Wände des Vereinsheims. Quelle: Heike Baake

Auch an das 75-jährige Vereinsjubiläum im Jahr 2003 denkt Gebertshan gern zurück. „Drei Tage wurde gefeiert“, berichtet er. Die Vorbereitungen seien sehr intensiv gewesen, und der damalige Festausschuss habe an viele Kleinigkeiten denken müssen. Alle fünf Jahre wird beim TuS Harenberg ein Festzelt aufgebaut, nur im Corona-Jahr gab es eine Ausnahme, da musste die Veranstaltung ausfallen.

Über dreißig Jahre Verantwortung für den Verein liegen nun hinter dem Harenberger. Jahre, die, wie er sagt, viel Zeit gebunden haben und die sehr selten belastend waren. „Ich habe die Arbeit aber immer gerne gemacht, sie hat mich ausgefüllt und gefordert“, versichert er. Für den Verein wünsche er sich mehr Zuspruch durch die Jugend. Das habe nachgelassen, die Jüngeren würden nicht mehr die Nähe zum Verein suchen, das sei der Trend der Zeit.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Langeweile sieht der 77-Jährige durch die Abgabe des Vorstandspostens nicht auf sich zukommen. „Ich bin noch Vorsitzender des Fördervereins der Barbarakirche und auch Schatzmeister des Arbeitskreises Seelzer Sportvereine“, erklärt er.

Von Heike Baake