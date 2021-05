Seelze

Die Pianistin Luiza Borac eröffnet am Sonntag, 9. Mai, das diesjährige Musikfestival Seelze (MuSe). Das Konzert beginnt um 17 Uhr in der Kirche St. Martin, kann aber aufgrund der Corona-Beschränkungen lediglich im Livestream auf der Internetseite musefestival.de verfolgt werden.

Die Musikerin sei kurzfristig eingesprungen, nachdem die eigentlich für die Eröffnung vorgesehene Gruppe Fauxpas krankheitsbedingt ihren Auftritt auf den 13. Juni verschieben musste, sagt Christoph Slaby, der mit Robert Leschik das Festival organisiert.

MuSe soll nach Möglichkeit laufen

„Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so ungestillt verlangt der Mensch nach Musik“, sagen Slaby und Leschik. Die MuSe 2021 solle deshalb im Rahmen des Möglichen über die Bühne gehen. „In jedem Herzen klingt und schwingt Musik“, betont Slaby. Die Sehnsucht, Musik live zu hören, finde sich im diesjährigen Motto des Festivals „Ungestilltes Verlangen Musik“ wieder.

Weltklassik am Klavier werde Luiza Borac bei ihrem Konzert zu Gehör bringen. „Eigentlich hatten wir sie erst für das Programm im nächsten Jahr vorgesehen“, sagt Slaby. Die MuSe habe kurzfristig angefragt und glücklicherweise eine Zusage erhalten. Dies läge aber auch daran, dass aufgrund der Corona-Pandemie viele Konzerte storniert worden seien. Für Borac, die in Hannover und Rumänien lebt, sei es fast ein Heimspiel.

Künstlerin hat Lehrauftrag in Hannover

Borac ist eine hochgelobte Musikerin. Sie wird als „ein Traum von einer Pianistin“ (Klassik- und Jazzmagazin „Rondo“), „würdige Botschafterin für ein Genie“ („Music & Vision“) und als Pianistin „mit subtiler, aber absoluter Meisterschaft“ („BBC Music Magazine“) gefeiert. Die gebürtige Rumänin begann ihre Musikausbildung mit vier Jahren. Jeweils mit der höchsten Auszeichnung schloss sie ihr Studium an der Musikhochschule Bukarest und später die Solistenklasse an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover ab, wo sie auch einen Lehrauftrag hat.

Borac ist Gewinnerin von Preisen in rund 30 Wettbewerben. Sie gewann unter anderem den BBC Music Award für die Weltpremiere der Einspielung der Klavierwerke von George Enescu. Folgerichtig promovierte Borac 2014 über das Klavierwerk George Enescus mit der Auszeichnung summa cum laude. Beim internationalen Grieg Klavierwettbewerb in Oslo gewann sie den Prix d’Oslo, den Publikumspreis, sowie einen Sonderpreis für Ihre Interpretation der lyrischen Stücke von Grieg.

Pianistin hat CD in St. Martin aufgenommen

Bei ihrem Konzert am Sonntag sind die „Polonaise 0p.1“ und „Notturno“ aus „Soirées musicales“ von Clara Wieck-Schumann sowie „Carillon nocturne“ von George Enescu und „3 Mazurken op. 24“ und „Andante spianato et Grande Polonaise Brillante op. 22“ von Frédéric Chopin zu hören. Borac hat bereits beim Musikfestival Seelze gespielt und wegen der guten Akustik der Seelzer Kirche dort auch im Jahr 2016 eine CD eingespielt.

Auch das zweite MuSe-Konzert werde ein Streamingkonzert sein, kündigt Slaby an. Lothar Mohn eröffnet am Sonntag, 23. Mai, um 17 Uhr das aktuelle Orgeljahr mit einem Konzert in der Kirche Heilige Dreifaltigkeit in Seelze. Mohn ist neuer Präsident des Landesmusikrates Niedersachsen, der Dachorganisation des Musiklebens in Niedersachsen.

Von Thomas Tschörner