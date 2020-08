Seelze

Am Unfallbrennpunkt an der Hannoverschen Straße 77 in Seelze hat die Polizei am Dienstagvormittag allein 15 Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Neunmal missachteten Auto- und Radfahrer die Vorfahrt anderer Verkehrsteilnehmer oder ignorierten das Stoppschild, teilte ein Sprecher des Kommissariats mit. Die Beamten erwischten zudem zwei Fahrer, die ihr Handy am Ohr hatten, ein Fahrer war nicht angeschnallt und drei waren elf bis 15 Kilometer pro Stunde schneller als die erlaubten 50 Kilometer pro Stunde.

Bei einer weiteren Kontrolle an der B 441 im Bereich der A-2-Anschlussstelle Wunstorf/ Luthe in Gümmer wurden acht Verstöße festgestellt. Drei Fahrer hielten nicht an einer roten Ampel an, zwei benutzten während der Fahrt ihr Handy und drei waren nicht angeschnallt.

Von Thomas Tschörner