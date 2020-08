Letter

Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife hat am Sonnabend gegen 22.30 Uhr einen Feuerschein am ehemaligen Glascontainerplatz an der Klöcknerstraße in Letter bemerkt. Die Beamten entdeckten dort ein illegal entsorgtes Bett, das Feuer gefangen hatte. Die Polizisten räumten weiteren Müll beiseite, um ein Ausbreiten der Flammen zu verhindern und alarmierten die Feuerwehr Letter. Hinweise auf den Verursacher gibt es bisher nicht.

Von Sandra Remmer