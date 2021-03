Seelze/Letter

Ein Mann hat am Sonnabend gegen 12 Uhr an der Hannoverschen Straße 25 gegen einen Werbeaufsteller getreten und sich dann entfernt. Wie die Polizei berichtet, wurde der Randalierer dabei von einem Zeugen beobachtet, der die Verfolgung aufnahm und die Polizei alarmierte. Eine Streife konnte dann in der Nähe einen 41-jährigen Seelzer stellen, der stark alkoholisiert war. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Der Schaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Zeugen suchen die Ermittler dagegen für die Beschädigung einer Hausfassade an der Stöckener Straße 52 in Letter, die zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonnabend, 9.30 Uhr, mit schwarzer Farbe besprüht worden war. Der entstandene Schaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Seelze unter der Rufnummer (05137) 8270 entgegen.

Von Thomas Tschörner