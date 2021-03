Letter

Eine Zeugin hatte am Dienstag gegen 6.10 Uhr einen Volvo beobachtet, der an der Lange-Feld-Straße 22 rückwärts gegen einen geparkten Nissan Micra fuhr, berichtet die Polizei. Der Volvo-Fahrer schaute sich den Unfallschaden an und wurde dabei von der Zeugin sogar noch angesprochen. Dennoch entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Allerdings hatte sich die Zeugin das Kennzeichen des Volvos notiert, sodass die Polizei einen 50-jährigen Mann aus Hannover-Linden als Unfallverursacher ermitteln konnte. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den 50-Jährigen ein.

Von Thomas Tschörner