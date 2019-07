Seelze

Bei einem Unfall am Sonnabend gegen 23.45 Uhr auf der Göxer Landstraße in Seelze sind eine 40-jährige Frau und ein 47-jähriger Mann verletzt worden. Das Auto der Seelzer prallte ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer zunächst gegen die Leitplanken auf beiden Straßenseiten und blieb dann auf der Spur im Gegenverkehr stehen. Beide Insassen wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Beteiligte widersprechen sich

Unklar ist, wer beim Unfall am Steuer saß. Darüber machten die Frau und der Mann bei Befragungen widersprüchliche Angaben, heißt es von der Polizei. Offenbar waren beide angetrunken, ihnen wurde jeweils eine Blutprobe entnommen. Zur Klärung der Unfallursache wurden Mitarbeiter der Unfallforschung der Medizinischen Hochschule Hannover angefordert. Den Schaden an den Leitplanken und am Auto schätzen die Ermittler auf 20.000 Euro. Das Fahrzeug wurde zur weiteren Untersuchung beschlagnahmt.

Die Polizei leitete gegen beide Beteiligten ein Strafverfahren ein und bittet nun Zeugen um Hinweise. Diese werden unter Telefon (05137) 8270 entgegengenommen.

Von Gerko Naumann