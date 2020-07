Seelze/Letter

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein Fahrer am Montag zwischen 17.10 und 17.35 Uhr einen auf einem Parkplatz an der Lange-Feld-Straße in Letter in Höhe des NP-Marktes stehenden Opel beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, flüchtete der Verursacher, ohne sich um den Schaden von etwa 1000 Euro an der Seitentür des Opel zu kümmern. Ebenfalls am Montag fuhr ein bislang unbekannter Radfahrer an der Straße An den Grachten in Seelze-Süd gegen 20 Uhr gegen einen geparkten Mercedes. Dabei entstand ein Schaden von circa 1500 Euro am Heck des Wagens. Der Unbekannte ergriff die Flucht. In beiden Fällen hoffen die Ermittler auf Zeugen und nehmen Hinweise unter der Rufnummer (05137) 8270 entgegen.

Von Thomas Tschörner