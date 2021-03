Letter

Eine Polizeistreife hat am Donnerstag gegen 2.20 Uhr eine 22-jährige Frau ohne Fahrerlaubnis in einem VW Golf erwischt, teilt ein Sprecher des Polizeikommissariats Seelze mit. Die Seelzerin war an der Kirchstraße in Letter kontrolliert worden. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Von Curdt Blumenthal