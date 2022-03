Letter

Mit einem Alkoholgehalt von 1,39 Promille war ein 34-jähriger Mann unterwegs, als eine Polizeistreife ihn am Sonnabend, 19. März, um 8 Uhr in Letter kontrollierte. Zudem stellte sich heraus, dass der Slowake, dessen Auto in Bad Kreuznach zugelassen war, keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte. Daher musste er eine Sicherheitsleistung zahlen, die in Höhe der zu erwartenden Strafe liegt. Erforderlich ist dies, damit das Strafverfahren während seiner Abwesenheit fortgesetzt werden kann. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, untersagten die Beamten dem Solwaken zudem das Fahren von führerscheinpflichtigen Fahrzeugen in Deutschland. Die Weiterfahrt übernahm schließlich ein Landsmann, der zuvor einen Atemalkoholwert von null Promille gepustet hatte.