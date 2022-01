Letter

Eine Polizeistreife hat am Dienstag gegen 17.15 Uhr den Fahrer eines E-Scooters kontrolliert, der auf der Magdeburger Straße in Seelze Letter unterwegs war. Laut der Polizei kam den Beamten bei der Kontrolle der Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Der 37-jährige Letteraner räumte ein, unmittelbar vor der Fahrt Marihuana konsumiert zu haben. In einem Krankenhaus hat ihm ein Arzt eine Blutprobe entnommen.

Seelzer Polizei findet Drogen in der Wohnung des E-Scooter-Fahrers

Außerdem gab der 37-Jährige zu, in seiner Wohnung weitere Drogen zu lagern. Als die Polizisten die Räume durchsuchten, fanden sie etwa 16,5 Gramm Marihuana und 1 Gramm Haschisch. Sie beschlagnahmten die Rauschmittel. Zudem leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln ein.

Von Thomas Tschörner