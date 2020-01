Letter

Die Polizei hat am Sonnabend gegen 13 Uhr einen 27-jährigen Mann aus Schaumburg kontrolliert, der mit seinem Audi an der Lange-Feld-Straße unterwegs war. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer Marihuana genommen hatte. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher, verbot ihm die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutprobe. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro.

Von Sandra Remmer