Seelze/Letter

Die Polizei Seelze hat zwischen Freitag und Sonnabend gleich vier Männer erwischt, die im Besitz von Marihuana waren. Ein weiterer Mann hatte ein Einhandmesser bei sich.

Eine Funkstreife überprüfte am Freitag um 21.45 Uhr einen 21-jährigen Seelzer am Jugendzentrum an der Marienwerderallee und beschlagnahmte einen Joint. Die Polizeibeamten leiteten daraufhin ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Bei einer Personenkontrolle am Wiesenweg in Letter trafen Polizisten am Sonnabend um 1.50 Uhr zwei junge Männer auf einer Parkbank an, die ebenfalls Marihuana bei sich hatten. Auch die 17- und 24-Jährigen aus Letter erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Einen weiteren Vorfall gab es ebenfalls am Sonnabend. Kurz vor Mitternacht flüchteten drei Fahrradfahrer in Letter vor einer Personenkontrolle der Polizei. An der Uferstraße konnten die Polizisten die Männer stoppen. Bei der Überprüfung entdeckten die Beamten bei einem von ihnen, einem 26-jährigen Hannoveraner, ein sogenanntes Einhandmesser. Ein 23-jähriger Hannoveraner hatte zudem Marihuana bei sich. Gegen beide leitete die Polizei entsprechende Strafverfahren ein.

Von Sandra Remmer