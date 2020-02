Seelze

Wer vermisst dieses Fahrrad? Die Polizei hat am Donnerstag um 19.45 Uhr am Bahnhof im Bereich der Fahrradständer ein Trekkingrad der Marke B-Twin gefunden, das nicht abgeschlossen war. Zur Sicherheit nahmen die Beamten das Rad mit zum Polizeikommissariat an der Goethestraße 41. Gegen Vorlage eines Nachweises kann der Eigentümer sein Fahrrad dort abholen.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Nachrichten von Polizei und Feuerwehr aus Seelze lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Sandra Remmer