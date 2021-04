Seelze

Die Polizei hat am Freitagnachmittag in Seelze zwei 19 und 20 Jahre alte Männer erwischt, die an der Straße Am Wehrberg mit Cannabis in der Tasche unterwegs waren. Wie die Polizei mitteilt, soll der 19-Jährige bei der Kontrolle erheblichen Widerstand gegen die Beamten geleistet und sie beleidigt haben.

Mehrere Straftaten in kurzer Zeit

Während der 20-Jährige nach Aufnahme der Personalien wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, musste der jüngere die Beamten zum Kommissariat begleiten. Er muss nicht wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten, zudem kommt ein Verfahren wegen Widerstands, Bedrohung und Beleidigung auf den jungen Mann zu.

Sandra Remmer