Seelze

Eine Streife hat am Sonntag gegen 22 Uhr einen 26-Jährigen im Bereich der Herderstraße kontrolliert, teilt die Polizei mit. Bei dem Seelzer wurden 15 Gramm Marihuana gefunden und beschlagnahmt. Bereits um 20.30 Uhr hatten Polizisten in der Herderstraße bei einem 30-jährigen Seelzer 5,5 Gramm Marihuana bei einer Kontrolle gefunden und beschlagnahmt. Ebenfalls am Sonntag kontrollierte eine Streife im Bürgerpark einen 35-jährigen Wunstorfer und seine 21-jährige Begleiterin aus Seelze. Dabei fanden sie in der Nähe der Beiden eine geringe Menge Marihuana – 0,5 Gramm.

In allen drei Fällen leiteten die Beamten Strafverfahren ein und beschlagnahmten die Drogen. Nach Feststellung der Personalien wurden die Drogenbesitzer noch vor Ort entlassen.

Von Thomas Tschörner