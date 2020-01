Dedensen

Ein vermisster Mann aus Lehrte ist am Dienstag in Dedensen gefunden worden. Die Vermisstenmeldung war um 18 Uhr eingegangen, berichtet die Polizei. Nach einer Handyortung und dem Einsatz von zwei Hubschraubern konnte der Vermisste bereits um 19.25 Uhr im Bereich der Forstamtsstraße in Dedensen entdeckt werden. Der gesundheitlich behandlungsbedürftige Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Nachrichten von Polizei und Feuerwehr aus Seelze lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Thomas Tschörner