Seelze

Die Polizei Seelze möchte über aktuelle Betrugsmaschen und zu anderen Sicherheitsthemen informieren. Das teilt ein Sprecher des Kommissariats mit. An ausgesuchten Haltestellen steht die Kontaktbeamtin Melanie Schriefer deshalb in der nächsten Woche interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur Verfügung, gibt Tipps und verteilt Informationsmaterial.

Melanie Schriefer, Kontaktbeamtin des Polizeikommissariats Seelze, gibt Tipps zum Schutz vor Trickdieben und Einbrechern. Quelle: PATRICIA CHADDE

Pandemie hat Veranstaltungen verhindert

Die Polizei verweist darauf, dass wegen der anhaltenden Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten keine größeren Aktionen zur Prävention und der persönliche Kontakt nur sehr eingeschränkt möglich gewesen seien. Insbesondere für ältere Menschen ohne Internetzugang und mit eingeschränkter Mobilität sei es schwierig gewesen, sich umfassend zu informieren. Unterstützt wird die Kontaktbeamtin von ihrem Kollegen Thorsten Haupt, den Sicherheitsberatern für Senioren Heinrich Seegers und Günter Röhrbein und dem Koordinator des Partnerbesuchsdienstes Rüdiger Dreger. Bei der Aktion müssen die Abstandsregeln eingehalten und eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Info-Mobil macht in mehreren Orten Station

Melanie Schriefer und ihr Kollege Thorsten Haupt werden mit dem sogenannten Info-Mobil der Polizei unterwegs sein, das zunächst im westlichen Bereich Seelzes an festen Haltepunkten unterwegs sein wird. Die Tour startet am Montag, 30. August, in Dedensen. Dort werden die beiden Polizisten von 9 bis 10 Uhr am Rosengarten stehen, wo auch der Sicherheitsberater Günter Röhrbein anwesend sein wird. Weiter geht es für Melanie Schriefer und Thorsten Haupt sowie Rüdiger Dreger am Montag von 11 bis 12 Uhr am Bürgerhaus Lohnde an der Theodor-Heuss-Straße 10 a. Am Dienstag, 31. August, sind die Beamten von 10 bis 11 Uhr an der Kirche in Kirchwehren, Kirchwehrener Ring 5, dort unterstützt Sicherheitsberater Heinrich Seegers die beiden Polizisten. Anschließend fahren Melanie Schriefer und Thorsten Haupt weiter nach Döteberg, wo sie mit Rüdiger Dreger von 11.30 bis 12.30 Uhr bei der Feuerwehr an der Lange Straße 10 für Gespräche zur Verfügung stehen. In Seelze steht das Info-Mobil am Mittwoch, 1. September, von 12 bis 14 Uhr am Maibaum an der Hannoverschen Straße/Ecke Schillerstraße.

Weitere Tour geplant

Die Polizei kündigt an, dass das Info-Mobil vom 25. bis zum 31. Oktober ein weiteres Mal zum Einsatz kommen wird. Dann sollen vornehmlich die Ortschaften angefahren werden, die bei dieser Tour nicht berücksichtigt worden sind.

Von Thomas Tschörner