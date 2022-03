Letter/Seelze

Eine Streife kontrollierte gegen 3 Uhr morgens am Mittwoch einen 56-Jährigen Mann aus Hannover in seinem Ford Fiesta auf der Stöckener Straße in Letter. Während der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Der vorgenommene Alcotest ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von 0,74 Promille. Gegen den Hannoveraner leitete die Polizei ein Verfahren wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit ein.

Polizei erwischt weiteren Fahrer mit Alkohol am Steuer

Ebenfalls am Mittwoch um kurz nach Mitternacht kontrollierten Beamte der Polizei Seelze einen 45-jährigen Mann aus Sehnde, der mit seinem Peugeot 206 auf der Almhoster Straße unterwegs war. Während der Kontrolle stellten die Polizisten Alkoholgeruch beim Autofahrer fest. Der Alcotest ergab nach Angaben der Polizei Seelze einen Wert von 0,58 Promille. Auch gegen diesen Autofahrer leitete die Polizei ein Verfahren wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit ein.