Letter

Die Polizei Seelze hat am Sonnabend gegen 3 Uhr einen E-Scooter-Fahrer kontrolliert, der an der Klöcknerstraße in Letter unterwegs war. Ein Test ergab, dass der 20-Jährige Drogen genommen hatte. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutprobe an. Außerdem fanden sie bei dem Scooter-Fahrer eine kleine Menge Marihuana, das sie beschlagnahmten. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den jungen Mann ein.

Von Heike Baake