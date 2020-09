Seelze

Ein Autofahrer, der am Parkplatz von Edeka und Aldi an der Hannoverschen Straße ein Stoppschild übersieht, kann für Radfahrer schnell gefährlich werden. Die Stelle gilt als einer der Unfallschwerpunkte im Seelzer Stadtgebiet. In dieser Woche haben Beamte täglich an unterschiedlichen Stellen in der Kernstadt und in allen Ortsteilen genau hingeschaut und Unfallschwerpunkte kontrolliert. Der Fokus lag dabei auf der Sicherheit im Radverkehr. Die Aktion geht noch bis zum Sonntag.

Allein am Mittwoch und Donnerstag wurden insgesamt 69 Verstöße festgestellt, teilte Polizeihauptkommissar Peter Jeinsen am Freitag mit. Kontrolliert wurden neben dem Parkplatz an der Hannoverschen Straße auch im Bereich des Alten Krugs und am Koppelweg. 37-mal verstießen Jeinsen zufolge Radfahrer gegen die Verkehrsordnung. Sie fuhren entgegen der erlaubten Fahrtrichtung oder über Rot.

Autofahrer verletzten besonders oft die Vorfahrtsregeln und fuhren ebenfalls über Rot. Hier zählte die Polizei an beiden Tagen insgesamt 32 Verstöße.

„Ich finde es sehr gut, dass es diese Kontrollen gibt“, sagte eine Ostermunzelerin, die täglich von ihrem Wohnort bis nach Letter zu ihrer Arbeitsstelle mit dem Fahrrad fährt. Auch sie habe schon zahlreiche Situationen als Radfahrerin erlebt, bei denen sie von Autofahrern übersehen wurde. Angst habe sie auch, wenn bei geparkten Autos die Türen geöffnet würden, ohne auf die Radfahrer zu achten.

Kontrollen an verschiedenen Punkten

Die Polizeibeamten erhielten Unterstützung von der Polizeiinspektion Gesonderte Dienste – eine Einheit, die in Hannover und der Region eingesetzt wird. „Insgesamt sind wir mit acht Polizisten im Einsatz“, sagte Polizeioberkommissar Thorsten Haupt.

Bei der Kontrolle auf den Parkplätzen der Einkaufsmärkte an der Hannoverschen Straße beobachteten Haupt und seine Kollegin Carolin Henke in einem Zivilfahrzeug die Verkehrssituation. Währenddessen warteten ihre Kollegen weiter entfernt in beiden Fahrtrichtungen. Über Funk bekamen sie die Verstöße übermittelt und hielten die Verkehrsteilnehmer an. In kurzer Zeit fielen drei Autofahrer auf, die das dortige Stoppschild missachteten. Für eine Rentnerin war es die erste Polizeikontrolle, ein Mercedes-Fahrer ärgerte sich lautstark über die Polizeimaßnahme.

Die junge Polizeikommissarin zieht den Autofahrer aus dem Verkehr und weist ihn auf seinen Verstoß hin. Quelle: Heike Baake

Würden die Verkehrsteilnehmer nach ihrem Verstoß angehalten, reagierten sie oft nicht erfreut, sagte eine Polizeikommissarin. „Nicht alle sind einsichtig, wir stoßen nicht immer auf Verständnis.“ Oft bekämen sie auch den ganzen Ärger der Betroffenen ab.

Kontrolliert wurde aber nicht nur in Seelze und Letter. Auch in den kleinen Orten schauten die Beamten genau hin. Dabei richtete sich die Aufmerksamkeit der Beamten auch darauf, ob die Radfahrer den Radweg in der richtigen Richtung nutzten. Gerade zu Beginn dieser Woche habe es einen Unfall gegeben, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt worden sei, berichtete Haupt.

Verstöße werden teuer

Für Autofahrer und auch für Radfahrer kann das falsche Verhalten im Straßenverkehr teuer werden. Das Überfahren einer roten Ampel wird beispielsweise mit 60 Euro sowie einem Punkt geahndet. Der Radfahrer, der auf dem Radweg in falscher Richtung unterwegs ist, muss mit 20 Euro rechnen.

Polizeikommissarin Henke beobachtete, dass alle Altersstufen bei den Verstößen vertreten sind. Die Verkehrskontrollen sieht sie auch als Präventionsmaßnahme. „Es soll erst gar nicht zu einer Gefährdung kommen, deshalb führen wir die Kontrollen durch“, sagte sie.

Von Heike Baake und Linda Tonn