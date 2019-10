Seelze

Missachten eines Stoppschildes und zu hohe Geschwindigkeit. Das waren die häufigsten der insgesamt 77 Verstöße von Autofahrern, die Polizisten aus Seelze mit Unterstützung von Beamten der Zentralen Polizeidirektion Hannover am Dienstagnachmittag bei einer Aktion zur Verkehrssicherheit festgestellt haben. „Zielrichtung war insbesondere die Bekämpfung der Hauptunfallursachen Vorfahrtsverletzung, Geschwindigkeitsüberschreitung und missbräuchliche Nutzung von Handys“, sagt Seelzes Polizeisprecher Ralf Hantke, der auch Leiter des Einsatz- und Streifendienstes ist. Kontrolliert wurde unter anderem am Unfallbrennpunkt an der Hannoverschen Straße in Höhe der Ein- und Ausfahrt zum E-Center und Aldi-Markt sowie auf der Bundesstraße 441 und der Harenberger Meile.

33 Fahrer sind zu schnell unterwegs

Insgesamt stellten die 13 eingesetzten Polizeibeamten 77 Verstöße fest und ahndeten diese. Allein 41 Autofahrer hätten des Stoppzeichen am Unfallbrennpunkt an der Hannoverschen Straße missachtet, sagte Hantke. „An dieser Stelle kommt es immer wieder zu Verkehrsunfällen mit den hier querenden Fahrradfahrern.“ Die Polizisten verwarnten die Fahrer an Ort und Stelle mit jeweils 10 Euro. Zu schnell waren 33 Fahrer in Höhe der Kontrollstellen auf der B 441 und der Harenberger Meile. Davon kamen 29 mit einem Verwarngeld zwischen 20 und 35 Euro davon. Vier Autofahrer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit um mehr als 20 Kilometer pro Stunde und müssen nun mit einem Bußgeldbescheid der Region Hannover rechnen. Außerdem erwischten die Beamten drei Fahrer, die ihr Handy während der Fahrt nutzten, und stellten einen Verstoß gegen die Gurtanlegepflicht fest.

Polizei kündigt weitere Kontrollen an

Nahezu durchgängig hätten die kontrollierten Verkehrsteilnehmer Verständnis für die polizeilichen Maßnahmen gezeigt, berichtet Hantke. Die Polizei Seelze, die während der dunklen Jahreszeit einen Schwerpunkt auf den Bereich der Kriminalitätsbekämpfung und dabei insbesondere zur Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen lege, werde auch künftig ähnliche Aktionen zur Verkehrssicherheit machen, kündigte er an.

Von Thomas Tschörner