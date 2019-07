Letter

Die Polizei Seelze hat am Donnerstagmittag einen 33-jährigen Mann im Bereich der Lange-Feld-Straße in Letter festgenommen, für den ein Haftbefehl wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls vorlag. Wie Ralf Hantke, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes, mitteilte, ahnte der Mann offenbar, warum die Polizei bei ihm war. Der verurteilte Einbrecher schlug mit seinem Ellenbogen einen 45-jährigen Polizisten aus Seelze und flüchtete zu Fuß in Richtung Wiesenweg. Durch den schnellen Einsatz weiterer sechs Streifenwagen und eines Polizeihubschraubers konnte der 33-Jährige nach etwa einer Stunde im Bereich der Blumestraße gestellt werden. Auch viele Letteraner hätten der Polizei durch Hinweise versucht zu helfen. Der 33-Jährige wurde in die Justizvollzugsanstalt Hannover gebracht. Zusätzlich leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein. „Ich bin stolz auf meine Mitarbeiter. Durch das hervorragende Zusammenwirken der eingesetzten Polizeikräfte konnte dieser Straftäter sehr schnell nach seiner Flucht festgenommen werden“, sagte Hantke. Zum Glück sei sein Kollege durch den Ellenbogenschlag nicht ernsthaft verletzt worden.

Von Thomas Tschörner