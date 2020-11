Letter

Die Polizei Seelze hat einen Dieb festgenommen, der am Sonnabend in einem Lebensmittelmarkt in Letter mehrere Alkoholflaschen entwendet und eine Mitarbeiterin des Geschäfts leicht verletzt hatte. Wie ein Sprecher des Kommissariats Seelze berichtet, war der 34-jährige Mann gegen 8.45 Uhr bei dem Diebstahl beobachtet worden. Als eine Mitarbeiterin des Marktes den Mann ansprach, wollte er flüchten und stieß dabei die Frau mehrfach zur Seite. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Bei der Fahndung konnten Polizisten den 34-Jährigen in der Nähe des Geschäftes stellen und festnehmen. Wie sich herausstellte, lag gegen den Täter ein Untersuchungshaftbefehl vor.

Von Thomas Tschörner