Seelze

Es sind jedes Jahr ähnliche Szenen, die die Seelzer Polizei nach den Sommerferien zur Bring- und Abholzeit an der Regenbogenschule erlebt. Obwohl ein absolutes Halteverbotsschild darauf hinweist, dass an dieser Stelle selbst ein kurzes Anhalten zum Ein- oder Aussteigen verboten ist, parken Eltern dort völlig unbeeindruckt, um ihre Kinder aussteigen zu lassen und abzuwarten, bis sie im Schulgebäude verschwunden sind. Jetzt hat die Polizei kurzerhand mit einer Sperrung der Straße reagiert – und verteilt fürs Fehlverhalten gelbe Karten.

Elterntaxi heißt das Stichwort, das nicht nur die Stadt Seelze, sondern die Kommunen allerorts beschäftigt und für Konflikte sorgt. Bedingt durch die Bauarbeiten auf dem Schulhof der Regenbogenschule hat sich die Situation in diesem Jahr noch einmal verschärft, denn als einziger Eingang zur Schule kann nur der über die Straße Am Wehrberg genutzt werden.

„Es ist ein Chaos“

„Ich habe hier Situationen erlebt am Morgen, da grenzt es an ein Wunder, dass nichts Schlimmes passiert ist“, sagt Ralf Hantke, Leiter des Polizeikommissariats in Seelze. Kontaktbeamtin Melanie Schrieffer bestätigt das. „Es ist ein Chaos“, sagt die Polizeihauptkommissarin. In den ersten drei Wochen nach Schulbeginn legt die Polizei in einer sogenannten Schulanfangsaktion besonders Augenmerk auf einen sicheren Schulweg – insbesondere für die Schulanfänger. Immer wieder werde ihr von brenzligen Situationen berichtet, bei denen nur durch einen glücklichen Zufall kein Unfall geschehen ist. Wenn die Polizeibeamten die Eltern dann auf ihr Fehlverhalten ansprechen, zeigen sich manche einsichtig. Die meisten jedoch reagieren mit Ignoranz und Unverständnis. „Ja, aber ...“, zitiert Schrieffer den Satzanfang, den sie am meisten zu hören bekommt.

Am Wehrberg zeitweise gesperrt

Hantke war klar, dass an dieser Stelle unverzüglich etwas geändert werden muss. Ein gemeinsamer Ortstermin mit Horst Kirchhoff aus dem Rathaus führte dazu, dass die Straße Am Wehrberg nun kurzerhand an Schultagen am Vormittag für den Durchgangsverkehr gesperrt ist. Und bei dem roten Schild mit weißem Balken handelt es sich nicht etwa um ein Einbahnstraßenschild, das stellt Schrieffer unmissverständlich klar. „Es bedeutet ein Verbot der Einfahrt“, sagt die Polizeibeamtin. Anlieger könnten alle Bereiche dort auch von der Hannoverschen Straße aus über die Stettiner Straße erreichen. Anwohner dürfen die Straße weiter passieren.

Polizei kassiert Verwarngeld

Damit die Eltern die neue Regelung besser wahrnehmen und sich an das Verbot halten, zeigt die Polizei Präsenz an der Regenbogenschule. Nachdem sie in der vergangenen Woche die Eltern einfach nur angesprochen und auf ihr Fehlverhalten hingewiesen haben, verteilen sie noch in dieser Woche gelbe Karten, auf denen das Fehlverhalten mit einem Kreuz markiert ist. Ab kommender Woche wird es dann allerdings teuer, denn ab dann werden die Polizeibeamten Verwarngeld einkassieren.

Um das immer wiederkehrende Dilemma der Elterntaxis auf Dauer zu lösen, verweist die Polizei auf die beiden großen, öffentlichen Parkplätze an der Grand-Couronne-Allee und beim Schützenhaus an der Marienwerderallee. Auf beiden Plätzen könnten Eltern kostenfrei parken und ihre Kinder von dort aus bis zur Schule bringen.

Von Sandra Remmer