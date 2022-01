Seelze

Eine Polizeistreife hat am Mittwoch gegen 15.15 Uhr auf der Calenberger Straße in Lohnde einen 24-jährigen Mann kontrolliert, der dort mit einem Skoda unterwegs war. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Beamten den Verdacht, dass der Hannoveraner Drogen konsumiert haben könnte. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain.

Bereits am Dienstag war der Polizei auf der Harenberger Meile in Harenberg um 14.32 Uhr ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer aufgefallen. Ein Drogenvortest zeigte an, dass der Hannoveraner Cannabis-Produkte genommen hatte. Ein 38-jähriger Hannoveraner, der am Montag gegen 12.30 Uhr in Letter die Stöckener Straße mit einem BMW befuhr, geriet bei einer Kontrolle ebenfalls in den Verdacht des Drogenkonsums. Bei einem Drogenvortest versuchte der Mann, die Beamten zu täuschen und Spucke als Urin auszugeben, was die Beamten jedoch sofort erkannten.

Allen drei Fahrern wurde im Kommissariat Seelze von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Polizei leitete gegen alle ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Von Thomas Tschörner